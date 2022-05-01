شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ باهر المحمدى اليوم فى الإسماعيلى قبل ديربى القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع باهر المحمدي، مدافع النادى الاسماعيلى، لاختبار طبي قبل انطلاق مران الدراويش اليوم الأحد للتأكد من سلامته بشكل نهائي من الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة، والتى أبعدته عن آخر ثلاث مباريات للدراويش ضد إيسترن كومباني وإنبي وطلائع الجيش.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصرى البورسعيدى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الـ 14 بالدوري بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الأفريقية.

وكان الدراويش قد تعرض للهزيمة من الطلائع بهدف نظيف مساء أمس السبت على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة فى ختام منافسات الدور الأول من عمر المسابقة المحلية.