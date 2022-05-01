شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: دعم "مصليحى" والعودة لاستاد الإسكندرية سر الفوز على المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندرى، عن سعادته بالفوز الذى حققه زعيم الثغر على غزل المحلة بثلاثية نظيفة على استاد الإسكندرية.

وقال منصف إن دعم رئيس النادى محمد مصيلحى وحرصه على دعم الجهاز واللاعبين كانت بمثابه عامل السحر فى رفع معنويات اللاعبين، مؤكداً أن لجنة الكرة كانت على اتصال دائم بالجهاز واللاعبين ووجود الثلاثى أحمد عبد المجيد ومحمد أحمد ومحمد خميس أعضاء مجلس الإدارة ودعمهم للجهاز كلمه السر فى المكسب الكبير.

وأضاف أن العودة للعب على استاد الإسكندرية منح اللاعبين الأفضلية للعب الكرة والسيطرة والاستحواذ، خاصة أن اللاعبين حفظو الملعب الذى بات تميمة حظ للاعبين وظهورهم بمستوى جيد على أرضيته.

وأشار منصف إلى أن الفوز على المحلة جاء فى توقيت مهم وسيمنح اللاعبين دافع معنوي خلال المرحلة المقبلة وسيعيد وضع الفريق فى جدول الدورى.

وأعرب عن ثقته فى اللاعبين خلال المباريات المقبلة فى تحقيق الانتصارات وتصحيح المسار لعودة الفريق لمكانته الطبيعية وسط الكبار.