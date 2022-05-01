شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب علاء عبد العال أمام الزمالك قبل قيادة إيسترن كومبانى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على إيسترن كومبانى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من عمرمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة، خاصة أن إيسترن يبحث عن تحقيق الفوز بعد سلسلة فقد النقاط التى تعرض لها بالتعادل مع طلائع الجيش، ثم الهزيمة من الإسماعيلى والبنك الأهلى.

ويفتش علاء عبد العال المدير الفنى لإيسترن كومبانى عن فوزه الاول على حساب الزمالك بعدما واجه الفارس الابيض فى 17 مباراة بالدوري المصرى نجح فى التعادل ثلاثة مرات وخسر 14 مباراة مع أندية الداخلية وإنبي والشرقية وأسوان.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وتعادل فى 2 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 30 هدفا، واستقبلت شباكه 15. وفى المقابل يدخل إيسترن كومبانى المباراة متذيلاً جدول المسابقة برصيد 10 نقاط، حصدها من 15 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 4، وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف، واستقبلت شباكه 27.

وطلب علاء عبد العال المدير الفنى لإيسترن كومبانى من لاعبى فريقه، استغلال مواجهة الزمالك من أجل العودة للطريق الصحيح وتحقيق انتصار غالى، مشددًا على ضرورة التأمين الدفاعى الجديد واستغلال المساحات خلف مدافعى فريق الزمالك، لخطف هدف أو الوصول لنقطة التعادل أمام متصدر المسابقة.

ومن المتوقع أن يخوض ايسترن المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: الحسينى طه – خالد مصطفى – أحمد الموجود (جوده) – محمد صالح، فى الوسط: محمد بن على طرابلسى – محمد ناصر (مودى) – أحمد متعب – عبد العزيز موسى، فى الهجوم: فراس بن عيفية – أحمد أوفا.