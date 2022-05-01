شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير محمد عبد المنعم اليوم قبل مواجهة الأهلى ووفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى للأشعة اليوم الأحد، لتحديد موقفه من مباراة وفاق سطيف الجزائرى والمقرر لها السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتعرض اللاعب للإصابة فى الشوط الأول من مباراة فريقه ضد سيراميكا بالدوري والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في ختام منافسات الدور الأول من عمر الدوري.
أثبتت الفحوصات الأولية التي خضع لها محمد عبد المنعم، إصابته بشد في العضلة الضامة ، ويخضع عبد المنعم للأشعة التي ستحدد حجم الإصابة وبرنامجه العلاجي وموقفه من اللحاق بمباراة فريقه ضد وفاق سطيف في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويعد عبد المنعم من العناصر الأساسية في تشكيل الأهلي منذ العودة من الإعارة إلى فيوتشر في يناير الماضي، بعد تألقه مع منتخب مصر خلال المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.
فرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى ، حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائرى المصيرية فى مشوار المارد الأحمر نحو التتويج باللقب الأفريقى للموسم الثالث على التوالي، والمقرر لها السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، حيث طالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة بطل الجزائر التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.
ويأتي هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية فيها تُسهّل مهمته فى لقاء العودة بالجزائر المقرر له 14 مايو.