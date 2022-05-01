شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير محمد عبد المنعم اليوم قبل مواجهة الأهلى ووفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى للأشعة اليوم الأحد، لتحديد موقفه من مباراة وفاق سطيف الجزائرى والمقرر لها السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتعرض اللاعب للإصابة فى الشوط الأول من مباراة فريقه ضد سيراميكا بالدوري والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في ختام منافسات الدور الأول من عمر الدوري.

أثبتت الفحوصات الأولية التي خضع لها محمد عبد المنعم، إصابته بشد في العضلة الضامة ، ويخضع عبد المنعم للأشعة التي ستحدد حجم الإصابة وبرنامجه العلاجي وموقفه من اللحاق بمباراة فريقه ضد وفاق سطيف في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعد عبد المنعم من العناصر الأساسية في تشكيل الأهلي منذ العودة من الإعارة إلى فيوتشر في يناير الماضي، بعد تألقه مع منتخب مصر خلال المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.