350 مشجعا لوفاق سطيف الجزائري أمام الأهلي باستاد السلام

القاهرة - سامية سيد - سمحت الجهات الأمنية بحضور 350 مشجعاً لفريق وفاق سطيف الجزائري، فى مباراته مع الأهلي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام والمحدد لها يوم 7 مايو المقبل.

وعقد الاجتماع الأمني للمباراة أمس بحضور اللواء أحمد فوزى مدير إدارة أمن الملاعب باتحاد الكرة، والعميد علاء صلاح المسئول الأمني بالنادي الأهلي بجانب القيادات الأمنية، وشهد الموافقة على حضور 20 ألف مشجع للأهلي.

وطلبت إدارة النادي الأهلي حضور 20 ألف مشجع مثلما حدث فى مباراة الفريق الأخيرة أمام الرجاء المغربي في دور ربع النهائي.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن حكام مباراة النادي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، فى مباراة الذهاب التي تقام يوم 7 مايو بمصر، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء طاقم الحكام كالتالي: الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكما رئيسيا، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.