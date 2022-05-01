شكرا لقرائتكم خبر عن مصريان يتأهلان لدور الـ32 ببطولة الجائزة الكبرى للسلاح بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبان مصريان فى بلوغ دور الـ32 من منافسات بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة، المقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى 1 مايو.

وتأهل كل من: محمود محسن بعد الفوز على الايطالي جابريل سيميني بنتيجة 15-13, ومحمد ياسين بعد تغلبه على لاعب اليابان يوهيتو ماسودا بنتيجة 14-13.

فيما ودع البطولة مهند شعبان بعد الخسارة من نيلسون لوبيز بنتيجة 13-15, وأحمد السيد بعد الخسارة من لاعب اليابان كازاياسو مينوبي بنتيجة 8-15، ومحمد السيد بعد الخسارة من لاعب أمريكا جاستين ياو بنتيجة 11-15.

ويشرف على تدريب المنتخب المصري السيد سامي صلاح الدين المدير الفني لسلاح سيف المبازة والمدرب العام خالد يوسف والمدربين شريف محمود وأحمد حسين.

ويشارك في البطولة 321 لاعبًا ولاعبة بواقع 183 لاعبًا و 138 لاعبة يمثلون دولة.