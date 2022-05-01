شكرا لقرائتكم خبر عن شادى خليل يدعم مركز دائرة الزمالك فى سوبر وكؤوس اليد تعويضا لنوار ووليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم مسئولو نادى الزمالك مركزالدائرة فى صفوف فريق كرة اليد باللاعب شادى خليل نجم سبورتنج، لتعويض غياب الثنائى خالد وليد ووسام سامى نوار الغائبين للإصابة.

ويخوض الفريق اليوم مراناً قبل الحصول على إجازة عيد الفطر، بعد التتويج مؤخرا بلقب السوبر المحلى على حساب الأهلى بالفوز بنتيجة 28 / 25 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

فيما تغادر بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى النيجر فجر الخميس المقبل، وفقا لتأكيد حمادة عبد البارى مديرالفريق، استعدداً لخوض السوبر الأفريقى أمام الأهلى المحدد له يوم 8 مايو الجارى ويعقبه المشاركة فى الكؤوس الأفريقية.

ويسعى فريق الزمالك لحصد الثلاثية فى ظل حصده لقبى السوبر المصرى ودورى المحترفين فى ظل خسارته لقب كأس مصر أمام سبورتنج.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من، جي اس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجرى.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من، فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الايفواري وكيركوس الإثيوبي.

وأكد مدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، مسبقا على إقامة السوبر الأفريقى لكرة اليد من مباراة واحدة بين الأهلى والزمالك 8 مايو المقبل فى النيجر بعد انسحاب النجم الساحلى التونسى.

وكان تم الإعلان من قبل عن إنسحاب وداد سمارة المغربى ليفشل إقامة المنافسة من دورى رباعى ويصطدم الزمالك بغريمه التقليدى الأهلى.