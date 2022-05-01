شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عبد الرسول ينضم لكتيبة المنتخب فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم عن تفاصيل ضم هشام عبد الرسول نجم الفراعنة السابق إلى منتخب مصر بتوصية من محمود الخطيب المدير الإداري بالمنتخب آنذاك.

وجاءت كواليس ضم عبد الرسول لصفوف المنتخب فى تصفيات كأس العالم سنة 1990، وبالعودة لتاريخ تولى محمود الجوهرى المسئولية الفنية للمنتخب مطلع عام 1988، وكان محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى هو المدير الإدارى للمنتخب، وطلب من الجوهرى ضم الموهبة هشام عبد الرسول نجم المنيا فى ذلك الوقت.

واستجاب الجوهرى للخطيب قبل رحيل الأخير من منصبه نهاية العام، وانضم هشام عبد الرسول للمنتخب طوال تصفيات كأس العالم وتواجد فى قائمة المنتخب المشارك فى كأس العالم 1990.

وشارك هشام عبد الرسول فى أول مباراة رسمية مع المنتخب فى ثانى محطات تصفيات كأس العالم والتى فاز بها منتخبنا ونجح عبد الرسول فى إحراز هدف.