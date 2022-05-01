نيفل عن مخاطرة كلوب مع صلاح: لقد كانت رسالة للجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

اعتبر جاري نيفل لاعب مانشستر يونايتد السابق بأن قرار يورجن كلوب بعدم مشاركة محمد صلاح بشكل أساسي أمام نيوكاسل كان رسالة لكافة عناصر الفريق.

وقال جاري نيفل في تحليله عبر سكاي سبورتس: "إنها المرة الأولى التي يترك فيها يورجن كلوب، لاعبه محمد صلاح على مقاعد البدلاء، بالنسبة لي الأمر غريب، لكن في النهاية ربما يكون شعر بضرورة ذلك".

وتابع: "لكن عندما شاهدت هذا الموقف اعتقدت بأنها يا لها من رسالة يوجهها كلوب إلى عناصر ليفربول".

وأضاف: "اعتقدت بأنه كون محمد صلاح يلعب في كل مباراة، فالمباراة التي تركهه فيها على مقاعد البدلاء، أعتقدت بأنها مخاطرة من أجل اخبار اللاعبين بشيء ما".

وواصل: "لقد كان اختبار لعناصر الفريق، فهو يخبرهم بأن هذا اللاعب سيشارك أساسيا أمام فياريال وبحاجة للراحة، فعل يمكن أن نفوز بدونه؟"

وفاز ليفربول على نيوكاسل بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ35 من الدروي الإنجليزي.