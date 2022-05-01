"قرار غير طبيعي".. بيترو أتلتيكو يعلق لـ "الخليج 365" على اقتراب المغرب من استضافة نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي يحيى:

أعرب البرازيلي أدريانو سواريس مدرب حراس بيترو أتليتكو الأنجولي عن استغرابه لاقتراب المغرب من استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا ".

ويلعب بيترو أتليتكو مع الوداد المغربي والأهلي مع وفاق سطيف الجزائري في دور نصف النهائي للبطولة.

وقال سواريس في تصريحات خاصة لمصراوي : "إذا تأكد هذا الأمر فأنه سيكون قرار غير طبيعي".

وفسر"سيشكل هذا ميزة لفريق الوداد في حالة صعوده ، أنت وضعته في نهائي من مباراة واحدة على أرضه ووسط جماهيره".

وتابع "إذا كان القانون يقول بأن الدولة المستضيفة لا يمكن أن تكون ضمن الدول الفرق الأربع المتأهلة إلي نصف النهائي ، أعتقد أن أي شخص لن يقبل اللعب في المغرب إذا ذهب الوداد للنهائي ".

وأنهى مدرب بيترو أتليتكو " بالطبع لا أتمنى وصول الوداد للنهائي ".

ولم يعلن الاتحاد الأفريقي الكرة بع ولكن مصدر مسئول بـ "كاف" كشف ليلا كورة في وقت سابق أن الآراء داخل المكتب التنفيذي تتجه لإقامة مباراة النهائي يوم 28 على مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء للعام الثاني على التوالي.

وبرر المصدر غالبية الأصوات في اللجنة التنفيذية التي تتبنى هذا القرار بأنها تري ضرورة إقامة النهائي بحضور جماهيري كبير وفي ملعب يسمح بالسعة الكاملة.

ورد اتحاد الكرة وخاطب الكاف في بيان رسمي مطالباً بضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص واختيار ملعب محايد للقاء النهائي في كلتا المباراتين.

وتحفظ الاتحاد المصري على إقامة نهائي دوري الأبطال في نسخته الحالية 2021/ 2022 على ملعب أي من الدول الأربع التي وصلت فرقها للدور قبل النهائي وهي مصر و الجزائر و المغرب و انجولا.

وتقدمت 6 دول وهي: مصر والمغرب وجنوب افريقيا ونيجيريا والسنغال والجزائر لاستضافة نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.