"بعد تصريح التسجيل المعتاد".. ماذا قدم باسم مرسي أمام الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أطلق باسم مرسي مهاجم سيراميكا كليوباترا تصريحا مثيرا عقب الهدف الذي سجله في مرمى الأهلي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشارك مرسي بديلا في الدقيقة 71 من عمر المباراة، وسجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 87، قبل أن يتعادل محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 101 لتنتهي المباراة بنتيجة (1-1).

وقال مرسي عقب المباراة: "الحمد لله دائمًا ربنا بيوفقني ضد الأهلي واعتدت على التسجيل أمامهم".

فماذا قدم باسم مرسي أمام الأهلي؟

خاض باسم مرسي 16 مباراة ضد الأهلي بقمصان 5 فرق هي (الإنتاج الحربي، الزمالك، سموحة، مصر للمقاصة، سيراميكا كليوباترا).

سجل مرسي 3 أهداف في مرمى الأهلي خلال بطولة الدوري مع الإنتاج الحربي (هدفين) ومع سيراميكا كليوباترا (هدف).

وبقميص الزمالك سجل البالغ من العمر 30 عاما 4 أهداف في نهائيي كأس مصر (موسم 14/15، 15/16) ضد الأهلي بواقع هدفين في كل مباراة ولم يسجل خلال 7 مباريات بالدوري.

أين يقع باسم مرسي في قائمة أكثر اللاعبين الحاليين تسجيلا للأهداف في مرمى الأهلي؟

يتصدر باسم مرسي قائمة أكثر اللاعبين الحاليين تسجيلا للأهداف في مرمى الأهلي بواقع 7 أهداف، يليه إسلام محارب لاعب الجونة الحالي بواقع 5 أهداف (هدف مع الجونة و4 مع سموحة).

ويتساوى أحمد علي مع محارب في المركز الثاني بواقع 5 أهداف خلال 22 مباراة شارك بها ضد الأهلي، (3أهداف) بقميص الإسماعيلي، و(هدفان) بقميص المقاولون العرب.

أما جون أنتوي لاعب طلائع الجيش الحالي، فيتواجد في المركز الرابع، بواقع 4 أهداف مسجلة في مرمى الأهلي خلال 8 مباريات جاءت جميعها بقميص مصر للمقاصة.