"غير عادل"..صندوانز يعلق لـ "الخليج 365 "على اقتراب المغرب من تنظيم نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي يحيى:

علق مانكوبا منجيثي المدير الفني لنادي صنداونز على اقتراب تنظيم المغرب لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام مايو القام .

وتأهل الأهلي ووفاق سطيف الجزائري والوداد المغربي وبيترو أتليتكو الأنجولي في المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال منجيثي ليلا كورة " قرار غير عادل في حالة تأهل الوداد".

ولم يعلن الاتحاد الأفريقي الكرة بع ولكن مصدر مسئول بـ "كاف" كشف لمصراوي في وقت سابق أن الآراء داخل المكتب التنفيذي تتجه لإقامة مباراة النهائي يوم 28 على مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء للعام الثاني على التوالي.

وبرر المصدر غالبية الأصوات في اللجنة التنفيذية التي تتبنى هذا القرار بأنها تري ضرورة إقامة النهائي بحضور جماهيري كبير وفي ملعب يسمح بالسعة الكاملة.

ورد اتحاد الكرة وخاطب الكاف في بيان رسمي مطالباً بضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص واختيار ملعب محايد للقاء النهائي في كلتا المباراتين.

وتحفظ الاتحاد المصري على إقامة نهائي دوري الأبطال في نسخته الحالية 2021/ 2022 على ملعب أي من الدول الأربع التي وصلت فرقها للدور قبل النهائي وهي مصر و الجزائر و المغرب و انجولا.

وتقدمت 6 دول وهي: مصر والمغرب وجنوب افريقيا ونيجيريا والسنغال والجزائر لاستضافة نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.