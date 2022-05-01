بعد صفقتي الـ3 ملايين دولار.. هل أهدر الأهلي استغلال صحوة بادجي؟ (تقرير رقمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمرو سلامة:

تعادل فريق أميان الفرنسي والذي يلعب له السنغالي أليو بادجي المعار من صفوف الأهلي، مع جرونونبل في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

جاء الهدف الأول في المباراة عن طريق أكليل أناني في الدقيقة 39 بينما تعادل أميان عن طريق أليو بادجي في الدقيقة 65 وهو اللاعب المعار من النادي الأهلي.

ويستمر أليو بادجي في حالة التألق التي يشهدها من بداية الموسم بعدما وصل لهدفه الـ12 بجانب مساهمته بأربع تمريرات حاسمة خلال 23 مباراة.

وأعار النادي الأهلي بادجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد شراء الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي ميكيسوني من برايتون الإنجليزي وسيمبا التنزاني.

ليصبح موسيماني مطالبًا بخروج بادجي ليتم قيد الثنائي الأجنبي الجديد في ظل تواجد علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، حيث يحق لكل فريق قيد خمسة أجانب.

ورغم بداية بيرسي تاو مع الأهلي في الجولات الأولى بمسابقة دوري we المصري إلا أن الجنوب أفريقي تلقى العديد من الانتقادات في ظل تراجع مستواه محليًا وقاريًا رغم شرائه بما يقارب من 2 مليون يورو.

أما ميكيسوني فلم يقدم حتى الآن المستوى المطلوب منه حيث لا يعتمد عليه بيتسو موسيماني وفقًا للأرقام والذي تم الدفع فيه ما يقرب من 850 ألف يورو.

ووفقًا لأرقام بيرسي تاو فالأخير شارك في 20 مباراة مع المارد الأحمر 14 منهم في الدوري وسبع مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم بواقع 953 دقيقة في الدوري و 476 في دوري الأبطال.

نجم صنداونز الأسبق والقادم من برايتون الإنجليزي استطاع محليًا أن يسجل خمسة أهداف ولم يقم بأي تمريرة حاسمة بينما سجل هدف وحيد في دوري الأبطال وقام بتمريرتان حاسمتان.

وتستمر الأرقام السيئة مع مهاجمي الأهلي الأجانب حيث شارك ميكيسوني في 13 مباراة بالدوري بواقع 665 دقيقة ومباراة وحيدة كبديل في دوري أبطال إفريقيا ليلعب ست دقائق فقط.

الدولي الموزمبيقي خلال مبارياته بالدوري أحرز ثلاثة أهداف وقام بتمريرة فقط حاسمة، بينما في إفريقيا لم يستطع أن يسجل أو يصنع أي هدف.

وبالمقارنة بين أرقام بادجي والثنائي تاو وميكيسوني فإن الهداف السنغالي استطاع أن يقدم أوراق اعتماده في فرنسا وهو ما جعله مرشحًا للاستمرار إما مع إميان.

وكان مصدر كشف لـ"يلا كورة" في وقت سابق، أن هناك اتصالات ودية بين النادي الفرنسي وإدارة الأهلي من أجل تفعيل بند شراء بادجي بصورة نهائية.

ويحق للأهلي الحصول على مليون و800 ألف دولار إذا قرر إميان شراء المهاجم السنغالي والذي يُعد خارج حسابات بيتسو موسيماني.