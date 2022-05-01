"معركة ثلاثية".. كيف يحسم الأهلي والزمالك وبيراميدز صراع التأهل لدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أثير مؤخرا الحديث حول إمكانية تحديد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم المقبل 2022-2023 دون أن تكون مسابقة الدوري قد انتهت ما استمرارها حتى أغسطس المقبل وفقا للتقديرات الأولية.

يتوجب على اتحاد الكرة تحديد الأندية المتأهل لدوري الأبطال وارسال القائمة الخاصة بالمشاركين في موعد أقصاه 30 يونيو، وهو ما يعني ضرورة اتخاذ القرار في هذا الشأن خلال الشهرين المقبلين.

حسب لوائح الاتحاد الإفريقي فإن في حالة عدم انتهاء الموسم المحلي يجوز للاتحاد المحلي أن يقوم باختيار الأندية التي ستمثله في المسابقات الإفريقية، لكن ما هي القاعدة التي يمكن أن يتم الاختيار بناء عليها؟

قال أحمد دياب رئيس الرابطة فقد تحدث عن هذا الأمر، قائلًا: "ما قلناه أن لائحة المسابقة تقول أننا إذا وصلنا 30 يونيو ولم يكتمل الدوري ولا يوجد عدد متساوي في المباريات لجميع الأندية، نعود لنتيجة الدور الأول، حيث يكون قد حدث تساوي بين جميع الأندية في لعب 17 مباراة وفقا لنقاطهم".

وتابع: "إذا وصلنا لـ30 يونيو قد لعبت كافة الأندية 20 مباراة على سبيل المثال سوف نحسب النتائج بناء لهذا الأمر.. النقطة الوحيدة الثابتة من الآن حتى 30 يونيو هو أن يتم الحساب بناء على نقطة عادلة ولعبت الأندية مباريات متساوية".

وتقول المادة 108 بند 2 ما يلي:

في حال كان قرار إلغاء أو عدم استكمال الموسم بعد نهاية الدور الأول يتم احتساب الترتيب النهائي وفقا لاخر ترتيب بعد إيقاف المسابقة في حالة تساوي جميع الفرق في عدد المباريات الملعوبة وفي حال عدم التساوي في عدد المباريات الملعوبة يتم احتساب الترتيب النهائي وفقا لاخر أسبوع تساوت فيها جميع الفرق في عدد المباريات الملعوبة ويتم تتويج بطل المسابقة وتحديد الفرق الهابطة إلى دور القسم الثاني والفرق المشاركة في البطولات الإفريقية وكافة الأثار الأخري سواء كانت مالية أ وإدارية أو غيرها ومنعا للشك لن يتم احتساب الأسبوع المنقوص في حال لم يتم إقامة المباراة أو المباريات المؤجلة في الترتيب النهائي.

وحسب جدول المباريات المعلن فإن رابطة الأندية قد حددت مواعيد المباريات حتى الجولة الـ23 من مسابقة الدوري، لكن مازال هناك مباريات مؤجلة على الأخص للأهلي الذي ينافس على المستوى الإفريقي ضمن مرحلة نصف النهائي.

موقف الزمالك

وصل الزمالك إلى 38 نقطة قبل اللعب ضد ايسترن كومباني، وهو ما يعني أنه يضمن في كل الأحوال المشاركة بدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل إذا تم الأخذ بمعيار الدور الأول فقط، حيث أن الفارق مع بيراميدز صاحب المركز الثالث 9 نقاط مع تفوقه في المواجهات المباشرة وتبقي 3 مباريات لبيراميدز في الدوري.

مباريات الأهلي

يلعب الأهلي صاحب الـ33 نقطة، مباراة الجولة الـ15 أمام انبي 21 مايو الجاري، ثم يخوض مباراة ايسترن كومباني ضمن الجولة الـ14 يوم 25 من الشهر ذاته، هذا بخلاف مباراة الجونة ضمن الجولة التاسعة التي لم يحدد موعدها بعد.

مباريات بيراميدز

يلعب بيراميدز صاحب الـ29 نقطة، أمام الجونة مساء اليوم الأحد، فيما سيخوض بعد ذلك مباراة سموحة، 6 مايو، وفيوتشر 26 من الشهر ذاته، ليكون قد أكمل مباريات الدور الأول.