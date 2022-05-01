الامارات | عودة فاتي تحفز برشلونة لاحتلال "وصافة الليغا"

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة فاتي تحفز برشلونة لاحتلال "وصافة الليغا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيعود أنسو فاتي مهاجم برشلونة إلى تشكيلة المدرب تشافي هرنانديز عند استضافة مايوركا بدوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم بعد غيابه لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية. ولم يلعب فاتي مع برشلونة منذ مشاركته بديلا في الهزيمة من أتليتيك بيلباو بدور الثمانية في كأس الملك يوم 20 يناير كانون الثاني وكانت مشاركته العاشرة هذا الموسم.

وأبلغ تشافي الصحفيين "فاتي في حالة جيدة وسنضمه للتشكيلة. تحسن بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين واذا كانت الأمور بخير سيلعب بضع دقائق. إنه سعيد ومبتهج وهو لاعب يصنع الفارق". وأضاف "من المؤسف أننا لم نتمكن من الاعتماد عليه في الأشهر الماضية وأنا سعيد بعودته. هو لاعب استثنائي وسيكون جاهزا في آخر خمس مباريات".

وصعد فاتي (19 عاما) من قطاع الناشئين في النادي الكتالوني وتعين عليه خوض عدة عمليات جراحية للتعافي من إصابة بالركبة في نوفمبر تشرين الثاني 2020. ويفقد برشلونة بالفعل جهود بيدري ونيكو جونزاليس وعثمان ديمبلي وسرجينيو ديست وسيرجي روبرتو وصمويل أومتيتي ومارتن بريثويت في مباراة الأحد بسبب الإصابات والمرض. وبعد أن حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني بالفعل يتطلع برشلونة لتحقيق المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال أوروبا. ويحتل المركز الثالث حاليا بفارق نقطة واحدة خلف إشبيلية الثاني في الترتيب والذي لعب مباراة أكثر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news