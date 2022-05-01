موسيمانى يفرض حظرا إعلاميا على اللاعبين قبل موقعة سطيف الجزائري.. ويطالبهم بمصالحة الجماهير.. ومحاولات لتجهيز السولية



الشارقة - اميمة ياسر - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، صفحة مباريات الدوري بانتهاء مباراته مع سيراميكا التى أقيمت مساء السبت بالجولة السابعة عشرة للمسابقة، ويبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى المقرر لها 7 مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب فتقام فى الجزائر يوم 14 مايو.

ويرغب موسيمانى فى تحقيق نتيجة إيجابية بلقاء الذهاب تسهل من مهمة المارد الأحمر قبل مباراة العودة المصيرية الجزائر بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن حكام مباراة النادي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، فى مباراة الذهاب التي تقام يوم 7 مايو بمصر، المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء طاقم الحكام كالتالي: الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكما رئيسيا، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.

وفى نفس الإطار، فرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائرى المصيرية، حيث طالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة بطل الجزائر التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.

ويأتي هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية فيها تُسهّل مهمته فى لقاء العودة بالجزائر المقرر له 14 مايو.

وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.

واستعدادا لمواجهة وفاق سطيف، يسابق الجهاز الطبي للنادى الاهلى ، بقيادة أحمد أبوعبلة، الزمن لتجهيز عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأحمر لموقعة الفريق الجزائرى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض عمرو السولية للإصابة بشد بسيط فى العضلة الخلفية خلال الدقائق الأولى من مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ليتم استبداله خوفاً من تفاقم الإصابة، لاسيما أن اللاعب أحد أهم العناصر الأساسية التي يضع عليها جهاز الاهلى أمالا عريضة في موقعة وفاق سطيف.

من جهته أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن حالة السولية مطمئنة إلى حد كبير ‏بعد شكوى اللاعب من آلام فى العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش ولم يستطع استكمال ‏المباراة.‏

وقال رئيس الجهاز الطبي، إن حالة السولية سيتم تقييهما لتحديد ‏فرصته في المشاركة فى المران الجماعي، مشيرا إلى أن موقف اللاعب مطمئن بعد خضوعة لبرنامج ‏علاجي وتأهيلي.‏