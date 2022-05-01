شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يجتمع اليوم لحسم مصير الجهاز الفنى بعد الخسارة من الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، اجتماعاً طارئاً مساء اليوم الأحد لحسم مصير الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة حمد إبراهيم بعد الخسارة من الطلائع بهدف نظيف مساء أمس، السبت، على ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة فى ختام منافسات الدور الأول من عمر المسابقة المحلية.

ويتواجد الإسماعيلى فى المنطقة الخطرة بجدول الدوري بعدما فقد الفريق عدة نقاط فى الدور الأول فى واحدة من أسوأ انطلاقاتهم بالدورى، ما يدق ناقوس الخطر فى صفوف الدراويش.

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي إقامة تدريبات جماعية عصر اليوم، الأحد، على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، فى إطار استعداداته لملاقاة المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الدوري العام.

وتقام مباراة الإسماعيلي والمصري الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الـ 14 بالدوري بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الأفريقية.