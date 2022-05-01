شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تتوجه إلى النيجر فجر الخميس استعدادا للسوبر الأفريقى والكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى النيجر فجر الخميس المقبل، وفقا لتأكيد حمادة عبد البارى مديرالفريق، استعددا لخوض السوبر الأفريقى أمام الأهلى المحدد له يوم 8 مايو الجارى، ويعقبه المشاركة فى الكؤوس الأفريقية.

ويسعى فريق الزمالك لحصد الثلاثية فى ظل تتويجه بلقبى السوبر المصرى ودورى المحترفين، وخسارته لقب كأس مصر أمام سبورتنج.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المحدد لها الفترة من 8 وحتى 20 مايو المقبل بالنيجر عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من، جي اس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجرى.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من، فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الايفواري وكيركوس الإثيوبي.

وأكد مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد مسبقا على إقامة السوبر الأفريقى لكرة اليد من مباراة واحدة بين الأهلى والزمالك 8 مايو المقبل فى النيجر بعد إنسحاب النجم الساحلى التونسى.

وكان تم الإعلان من قبل عن إنسحاب وداد سمارة المغربى ليفشل إقامة المنافسة من دورى رباعى ويصطدم الزمالك بغريمه التقليدى الأهلى.