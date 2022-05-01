شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلي مع صافرة باملاك تيسيما قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن حكام مباراة النادي الاهلى ووفاق سطيف الجزائري، فى مباراة الذهاب التي تقام يوم 7 مايو بمصر، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وجاء طاقم الحكام كالتالي: الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكما رئيسيا، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.
وعلى تقنية الفيديو، يتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.
باملاك تيسيما من مواليد 12 مارس 1980، ويبلغ عمره 42 عاما، ويعد من حكام النخبة في قارة أفريقيا، حصل على الشارة الدولية عام 2009، وأدار العديد من المواجهات المهمة خلال مسيرته التحكيمية على المستوى المحلي والقاري والعالمي، سواء فى بطولات الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا وأمم أفريقيا وكأس العالم للأندية.
أدار تيسيما مباراة المارد الأحمر أمام الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2017 والتى تعادل فيها الأهلى بهدف لكل فريق، ورفض احتساب ركلة جزاء شهيرة للمغربى وليد أزارو قبل أن يخسر المارد الأحمر اللقب فى النهاية.
كما أدار تيسيما مباراة الأهلى والترجى التونسى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا 2018 والتى خسرها المارد الأحمر بثلاثية دون رد .
وكانت آخر مباراة أدارها باملاك تيسيما للأهلى فى 12 مارس 2022 حينما واجه المارد الأحمر نظيره صن داونز بطل جنوب أفريقيا بدور المجموعات وانتهى اللقاء بخسارة الأهلى بهدف دون رد خارج ملعبه،
وقبلها أدار باملاك مباراة الأهلى والمريخ السودانى فى السودان بدور المجموعات فى 3 أبريل 2021 وانتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق، واحتسب ركلة جزاء للمارد الأحمر سجلها المغربى بدر بانون فى الدقيقة 81 قبل أن ينجح ياسر إبراهيم فى تسجيل هدف التعادل فى الدقائق القاتلة من المباراة.
وإجمالا أدار باملاك تيسيما للأهلى ثمانى مباريات، حقق المارد الأحمر الفوز فى ثلاث منها وتعادل فى مثلها وخسر مرتين.