شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلي مع صافرة باملاك تيسيما قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن حكام مباراة النادي الاهلى ووفاق سطيف الجزائري، فى مباراة الذهاب التي تقام يوم 7 مايو بمصر، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء طاقم الحكام كالتالي: الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكما رئيسيا، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، يتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.

باملاك تيسيما من مواليد 12 مارس 1980، ويبلغ عمره 42 عاما، ويعد من حكام النخبة في قارة أفريقيا، حصل على الشارة الدولية عام 2009، وأدار العديد من المواجهات المهمة خلال مسيرته التحكيمية على المستوى المحلي والقاري والعالمي، سواء فى بطولات الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا وأمم أفريقيا وكأس العالم للأندية.