شكرا لقرائتكم خبر عن "بطل كاراتيه" سبب تراجع أداء أهلى موسيمانى فى الدوري بعد خسارة 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مسلسل نزيف النقاط فى مسابقة الدوري المصري بتعادله مع سيراميكا بهدف لكل فريق بشق الأنفس، ليخسر النقطة السابعة فى ثلاثة لقاءات بالمسابقة، وتعثر المارد الأحمر للجولة الثالثة على التوالى بعد خسارة أمام المصرى وتعادل سلبي ضد طلائع الجيش.

وشنت جماهير الأهلي هجوماً شرساً على لاعبي الأهلي وموسيماني عقب الأداء المخيب للآمال والتعادل بشق الأنفس أمام سيراميكا فى اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لاسيما أنه يأتى قبل مباراة مصيرية وهى موقعة وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 7 مايو باستاد الأهلى والسلام.

ومعروف عن مدرب الأحمال أنه أحد أهم العناصر فى الجهاز الفني لأى فريق، لأن اللياقة البدنية أهم أسلحة التفوق خلال المباريات، لذا تشير علامات تراجع أداء الأهلى نحو كابيلو رانجواجا، مدرب الأحمال المعاون للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لم يكن كابيلو لاعباً سابقاً لكرة القدم، وإنما كان بطلاً للعبة الكاراتيه فى بلاده، واتجه لدراسة اللياقة البدنية فى عدة دول بأوروبا، وكان مدرب اللياقة البدنية لمنتخب جنوب أفريقيا وفريق لاتنتيوم ستارز، ويعمل مع موسيمانى منذ عام 2014، وسافر إلى أكاديمية برشلونة لمعايشة الفريق، وتعلم كيفية التعامل مع اللياقة البدنية للاعبين داخل أكاديمية النادى.

ودائما ما يستعين الأهلي بمدرب أحمال مصري أو أوروبي، إلا أن تعيين كابيلو جاء لأول مرة ضمن أول جهاز فنى أفريقى يقود المارد الأحمر بقيادة موسيمانى، وبعد الأداء المتميز للأهلى على الصعيد الأفريقى ونجاحه فى حصد اللقب مرتين على التوالى وصعوده لنصف النهائى فى النسخة الثالثة توسمت الجماهير الحمراء فى نجاح كابيلو فى تجهيز لاعبى المارد الاحمر العائدين من الإصابات أو مساعدة العناصر الأخرى فى مواجهة ضغط المباريات ولكن المباريات الأخيرة أثبتت عدم نجاحه فى هذه المهمة.

الأهلى ظهر تائهاً فى مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري يقف لاعبوه فى أرض الملعب لا يستطيعون التحرك دون كرة مفضلين اللعب وقوفاً بشكل أفقد المارد الأحمر هيبته المحلية ودفع فرق الدوري للتجرؤ على الفريق الأكثر تتويجاً بالمسابقة عبر التاريخ.