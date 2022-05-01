الامارات | مصرع طفل دهسا بسبب سباق رياضي للشاحنات

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل دهسا بسبب سباق رياضي للشاحنات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طفل دهسا تحت عجلات شاحنة مشاركة في سباق رياضي للشاحنات في جمهورية التشيك. وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ لوكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه" أمس إن عمل طبيب اقتصر على إعلان وفاة الطفل.

وتضمنت المسابقة -التي يطلق عليها اسم "تجربة الشاحنات" وتجرى في مدينة كلادنو - استخدام الشاحنات للوصول إلى خط النهاية في التضاريس الوعرة لحفرة رملية. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث. وكان هناك حوالي 600 متفرج في الموقع، وأوقف المنظمون السباق بعد الحادث المميت. ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن عمر الطفل.

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