هكذا تلقى بايرن ميونخ صفعة من ماينز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

مني فريق بايرن ميونخ بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه ماينز (1-3) في المباراة التي جرت بينهما السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".



ووقع على ثلاثية أصحاب الأرض كل من جوناثان بوركاردت، وموسى نياخات، ولياندرو باريرو في الدقائق (18، 27، 57) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف العملاق البافاري اليتيم بحلول الدقيقة 33 من زمن اللقاء.

وتعتبر هذه الخسارة معنوية بالنسبة لفريق بايرن ميونخ كونه حسم لقب بطل الدوري لصالحه مبكرا برصيد 75 نقطة.

بينما رفع ماينز رصيده إلى 42 نقطة، ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري "البوندسليغا".