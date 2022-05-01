احتفالات لاعبي ريال مدريد باللقب الـ35 للدوري الإسباني (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

توج ريال مدريد بلقب بطل الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه إسبانيول برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من "الليغا".



واحتفل لاعبو ريال مدريد باللقب في ملعب :سانتياغو برنابيو"، بعد تسلم الظهير البرازيلي مارسيلو الكأس باعتباره قائدا للفريق.

وارتدى لاعبو الفريق الملكي بقيادة المدير الفني الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، قمصانا وقبعات تحمل الرقم 35، في إشارة إلى عدد مرات فوز "الميرينغي" بلقب بطل الدوري الإسباني "لا ليغا".

وبعد ذلك، توجه لاعبو ريال مدريد على متن حافلة مكشوفة إلى ساحة "سيبيليس" في العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل الاحتفال مع الجماهير باللقب، لتشهد العاصمة مدريد احتفالات كبيرة.