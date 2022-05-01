نادي أتلتيكو مدريد يواصل مسلسل نزيف النقاط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

مني فريق أتلتيكو مدريد بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه أتلتيك بيلباو (0-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم أتلتيك بيلباو بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله ماريو هيرموسو مدافع "الروخي بلانكوس" خطأ في مرماه مبكرا في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية. ومن ثم أحرز المهاجم إينياكي ويليامز هدف الأمان الثاني لأصحاب الأرض من ضربة جزاء بحلول الدقيقة 56 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سان ماميس" بمدينة بيلباو.

وتعرض أتلتيكو مدريد لهذه الهزيمة مباشرة بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام غرناطة في الجولة الماضية، وأهدر بذلك 4 نقاط في آخر مباراتين، ليتوقف رصيده عند 61 نقطة، ويحتل المركز الرابعة في جدول ترتيب "الليغا".

بينما رفع ليفانتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 51 نقطة، ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.