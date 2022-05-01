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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النجم كورتوا يسخر من برشلونة بعد تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022
متابعات_الخليج 365
سخر حارس مرمى نادي ريال مدريد، الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، من برشلونة خلال احتفالات الفريق الملكي بتتويجه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس السبت.
وحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم مبكرا، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه إسبانيول برباعية نظيفة، في المرحلة الـ34 من المسابقة.
وقبل أربع جولات من نهاية الموسم، لم يعد أي فريق قادرا على اللحاق بالنادي الملكي الذي رفع رصيده إلى 81 نقطة، وبات على بعد 18 نقطة من برشلونة الذي بإمكانه فقط تقليص الفارق إلى 15 نقطة عندما يستضيف ريال مايوركا في وقت لاحق اليوم.
وعقب تتويج الريال بلقب الدوري، قال كورتوا في تصريحات تلفزيونية "ساخرا" من برشلونة: "بعد خسارتنا في الكلاسيكو ضد برشلونة، كان هناك من يحتفل وكأنه فاز بلقب الدوري الإسباني، ولكن الحقيقة الآن هي أننا نحن الأبطال".
وكان ريال مدريد مني بخسارة عريضة على يد غريمه برشلونة، برباعية دون رد في مارس الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني، لكن تلك الهزيمة لم تؤثر على النادي الملكي الذي واصل طريقه لتحقيق اللقب.