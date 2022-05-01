الزمالك بالصدارة.. جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل مواجهات اليوم الأحد

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم ٣ مواجهات ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز ، حيث يواجه الزمالك؛ متصدر جدول الترتيب ، نظيره إيسترن كومباني ، والجونة يستضيف بيراميدز ، في مباراة قوية ، والمصري يواجه المقاولون العرب .

وكانت مواجهات أمس قد انتهت بتعادل مثير للأهلي أمام سيراميكا ، وفوز الاتحاد السكندري على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، وفوز طلائع الجيش على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف سجله أحمد سمير في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

ترتيب الدوري الممتاز قبل مواجهات اليوم



1- الزمالك 38 نقطة

2- الأهلي 33 نقطة

3- بيراميدز 29 نقطة

4- فيوتشر إف سي برصيد 28 نقطة.

5- سموحة 27 نقطة

6 البنك الأهلي 23 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- طلائع الجيش برصيد 22 نقطة.

9- إنبي 20 نقطة

10- غزل المحلة 20 نقطة

11- المصري 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 19 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 18 نقطة

14- الجونة 17 نقطة

15- المقاولون العرب 13 نقطة

16- الإسماعيلي 11 نقطة

17- مصر المقاصة 10 نقاط

18- ايسترن كومباني 10 نقاط