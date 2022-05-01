هل ركلة جزاء الأهلى أمام سيراميكا صحيحة؟.. خبير تحكيمى يجيب



الشارقة - اميمة ياسر - كشف جهاد جريشة الحكم الدولي الأسبق والخبير التحكيمي الحالي، عن رأيه في ركلة الجزاء التي احتسبت للأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال جريشة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": الكرة التي احتسبها الحكم نادر قمر الدولة ركلة جزاء للأهلي، الالتحام فيها طبيعي جدًا ولا يرتقي لركلة جزاء نهائي، وقمر الدولة اتخذ القرار الصحيح في الملعب لأنه كان قريبًا من الكرة، وبالتالي احتساب ركلة الجزاء قرار خاطئ".

وتابع: "مهاجم الأهلي هو الذي نزل بهذا المستوى برأسه وهذا يعني أنك تضع نفسك في موضع الخطورة وليس العكس".

كما أكد الحكم الدولي الأسبق، والمحلل التحكيمي الحالي ناصر عباس، استحقاق صانع لعب سيراميكا كليوباترا محمد إبراهيم، الحصول على بطاقة حمراء خلال مواجهة الأهلي.

وقال عباس في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الأهلي": "محمد إبراهيم دخل بقدمه على ركبة حمدي فتحي، ما أراه أن الدخول بهذا الشكل وهذه السرعة كان يجب على تقنية الفار أن تستدعي حكم المباراة".

وأتم: "أرى في هذه اللعبة أن محمد إبراهيم كان يستحق البطاقة الحمراء نتيجة استخدام القوة الزائدة في التنافس في هذه الحالة".

يذكر، أن الأهلي قد سجل هدف التعادل بعد أن كان متأخرًا في الدقيقة 101، بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفار لاحتساب ركلة جزاء لصالح محمد محمود.