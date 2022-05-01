تقارير مغربية تكشف حقيقة رغبة كارتيرون فى ضم بن شرقى للاتفاق السعودى

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك السابق والاتفاق السعودي الحالى، نفى رغبته فى ضم المغربي أشرف بن شرقي لفريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي مع نادى الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ومن حقه التوقيع لأى نادٍ فى الوقت الحالي والرحيل له بشكل مجاني.

وفقا لموقع " le360 " سبور المغربى، فإن باتريس كارتيرون قال فى تصريحات إماراتية إنه لم يطلب نهائياً ضم أشرف بن شرقي لفريق الاتفاق السعودي، بخلاف ما نشرته بعض التقارير الصحفية.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن المغربى أشرف بن شرقى، لاعب وسط فريق الزمالك، وافق على العرض المقدم من جانب إدارة نادى النصر السعودى، تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وأضافت التقارير أنه من بين الأندية التى تحاول للتعاقد مع أشرف بن شرقي، نادي الاتفاق السعودى الذي يقوده باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك ونادي التعاون السعودى.