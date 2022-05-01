شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إيسترن كومبانى فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة هامة عندما يلتقى مع ايسترن كومبانى، الليلة، فى لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة، خاصة وإن ايسترن يبحث عن تحقيق الفوز بعد سلسلة فقد النقاط التى تعرض لها بالتعادل مع طلائع الجيش، ثم الهزيمة من الإسماعيلى والبنك الأهلى.

حيث يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على نظيره ايسترن كومبانى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمرمسابقة الدورى الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وتعاجل فى 2 وخسر مثلهم، وسجل لعبوه 30 هدف، واستقبلت شباكه 15 هدف، فى المقابل يدخل ايسترن كومبانى المباراة متذيلاً جدول المسابقة برصيد 10 نقاط، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 4، وخسر 9 مواجهات، وسجل لعبوه 10 أهداف، واستقبلت شباكه 27 هدف.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكل مكون من..

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

فى الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدى الونش – محمود علاء – حمزة المثلثوى.

فى الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود شيكابالا – أشرف بن شرقى.

فى الهجوم: عمر السعيد.