شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعد لديربى القناة دون راحة بعد الخسارة من الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي إقامة تدريبات جماعية عصر اليوم، الأحد، على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، فى إطار استعداداته لملاقاة المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الدوري العام.

وتقام مباراة الإسماعيلي والمصري الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الـ 14 بالدوري بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الأفريقية.

وكان الدراويش قد تعرض للهزيمة من الطلائع بهدف نظيف مساء أمس، السبت، على ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة فى ختام منافسات الدور الأول من عمر المسابقة المحلية.

ويتواجد الإسماعيلى فى المنطقة الخطرة بجدول الدوري بعدما فقد الفريق عدة نقاط فى الدور الأول فى واحدة من أسوأ انطلاقاتهم بالدورى، ما يدق ناقوس الخطر فى صفوف الدراويش.