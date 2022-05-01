شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الأهلى تتوجه إلى المغرب لدخول معسكر مغلق استعدادا للكؤوس والسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى المغرب صباح اليوم، الأحد، للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمباراة السوبر الأفريقى أمام الزمالك، المحدد لها يوم 8 مايو الجارى بالنيجر ويعقبها الكؤوس الأفريقية.



أحمد عادل لاعب يد الأهلى



سفر الأهلى 2



سفر الأهلى

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد المحدد لها الفترة من 8 وحتى 20 مايو المقبل بالنيجر عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من، جي اس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجرى.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من، فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الايفواري وكيركوس الإثيوبي.

وأكد مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد مسبقا على إقامة السوبر الأفريقى لكرة اليد من مباراة واحدة بين الأهلى والزمالك 8 مايو المقبل فى النيجر بعد إنسحاب النجم الساحلى التونسى.

وكان تم الإعلان من قبل عن إنسحاب وداد سمارة المغربى ليفشل إقامة المنافسة من دورى رباعى ويصطدم الزمالك بغريمه التقليدى الأهلى.