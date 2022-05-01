شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كرم جابر بطل مصارعة بدرجة فنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم جابر من أبرز أساطير المصارعة المصريين فى ظل تحقيقه إنجازات كبيرة على المستوى الدولى والعالمى، خاصة على صعيد الأولمبياد، حيث نجح فى حصد ذهبية أولمبياد أثينا 2004، وكذلك فضية لندن 2012 ، ليجمع فى سجل إنجازات البطولات ميداليتين أولمبيتين.

كما يمتلك كرم جابر موهبة التمثيل، وشارك فى العديد من الأعمال أبرزها، "لمس أكتاف" و"خلى بالك من زيزى" و"ليلة هنا وسرور".

كرم جابر من مواليد 1 سبتمبر عام 1979 بمحافظة الإسكندرية و حقق بطل المصارعة ذهبية اثينا بعد انقطاع عن الميداليات الذهبية منذ عام 1948، وحقق، بخلاف البطولات الأفريقية والعربية والدولية التى حققها مع منتخب المصارعة الرومانية.

كما تلقى جابر عدة عروض للتجنيس لكنه رفض حبا فى مصر، وتمسكه برفع علمها فى المحافل الدولية.

و يرصد الخليج 365 لقطات للبطل الفنان كرم جابر فى الصور التالية :



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كرم جابر بطل المصارعة



كرم جابر فى صورة سينيمائية



كرم جابر فى نظرة ثاقبة