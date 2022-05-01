شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وإيسترن كومبانى فى صراع "القمة والقاع" بالدورى الممتاز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على إيسترن كومبانى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من عمرمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة، خاصة أن ايسترن يبحث عن تحقيق الفوز بعد سلسلة فقد النقاط التى تعرض لها بالتعادل مع طلائع الجيش، ثم الهزيمة من الإسماعيلى والبنك الأهلى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وتعادل فى 2 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 30 هدفا، واستقبلت شباكه 15. وفى المقابل يدخل إيسترن كومبانى المباراة متذيلاً جدول المسابقة برصيد 10 نقاط، حصدها من 15 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 4، وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف، واستقبلت شباكه 27.

من جهته عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه، طالبهم خلالها بضرورة طى صفحة مواجهة المصرى البورسعيدى، والتركيز الجيد فى مواجهة ايسترن كومبانى من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، محذرًا من التراخى أمام المنافس أو الاستهتار بالمباراة كون الفريق متذيل جدول مسابقة الدورى، مؤكدًا أن المفاجآت تأتى دائمًا من تلك الفرق التى تبحث عن إثبات الذات أمام الفرق الكبرى.

ويشهد تشكيل الزمالك لمواجهة ايسترن عودة محمود علاء مدافع الفريق، بعدما غاب عن مواجهة المصرى الماضية بسبب الإيقاف بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثالثة، كما أصبح محمد عبد الشافى الظهير الأيسر جاهزًا للمشاركة فى المباراة بعد شفاءه من إجهاد الركبة الذى أدى لغيابه عن مواجهة المصرى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكل مكون من.. فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل، فى الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدى الونش – محمود علاء – حمزة المثلثوى، فى الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود شيكابالا – أشرف بن شرقى، فى الهجوم: عمر السعيد.

على الجانب الأخر، طلب علاء عبد العال المدير الفنى لإيسترن كومبانى من لاعبى فريقه، استغلال مواجهة الزمالك من أجل العودة للطريق الصحيح وتحقيق انتصار غالى، مشددًا على ضرورة التأمين الدفاعى الجديد واستغلال المساحات خلف مدافعى فريق الزمالك، لخطف هدف أو الوصول لنقطة التعادل أمام متصدر المسابقة.

ومن المتوقع أن يخوض ايسترن المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: الحسينى طه – خالد مصطفى – أحمد الموجود (جوده) – محمد صالح، فى الوسط: محمد بن على طرابلسى – محمد ناصر (مودى) – أحمد متعب – عبد العزيز موسى، فى الهجوم: فراس بن عيفية – أحمد أوفا.