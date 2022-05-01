شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار محترف.. كريم حافظ ظهير أوروبى يبحث عن الأمجاد بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة".. مقولة تنطبق على كل لاعب مصرى نجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

ونستعرض خلال شهر رمضان مشوار محترف مصرى من الذين رفعوا اسم مصر عالياً فى جميع المحافل الدولية، وسنتحدث فى هذا اليوم عن كريم حافظ لاعب ملطية سبور التركى.

بداية كريم حافظ

بداية كريم حافظ الكروية ونشأته منذ أن كان طفلاً في نادي ألعاب دمنهور، حيث تعود أصوله الى قرية شبرا النونة التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، إلا أنه عرف طريق الأهلي عندما انضم له في سن 13 عاماً بعدها انضم الى صفوف فريق الأكاديمية الفرنسيةJMG حتى 18 عاماً.

الانتقال إلى أوروبا

بدأ مشواره مع نادى ليرس البلجيكى، والذى لعب ضمن صفوفه قبل الانتقال لاومونيا نيقوسيا القبرصى، قبل الرحيل الى صفوف لانس الفرنسى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من ليرس.

أداء كريم حافظ خلال الموسم الحالي جعله أحد أفضل ممن يقدمون مستويات في الدوري التركي، حيث استطاع أن يمنح نفسه لقب مستر أسيست خاصة أنه مدافع قدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه وكان غالبيتها له دور كبير في انتصارات ملطية سبور الحالية في الدوري التركي.

​أرقام كريم

ويعد كريم حافظ ثاني أفضل المشاركين من المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية بعد محمد صلاح حيث استطاع المشاركة في 25 مباراة بينها 23 أساسياً بمتوسط 85 دقيقة في المباراة الواحدة، كما استطاع خلق 4 فرص كبيرة في الدوري التركي، بخلاف أن متوسط اللمسات التي قام بها خلال الفترة الحالية هي 57.2 كرة في المباراة الواحدة.

ولأنه تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري التركي نجح اللاعب أيضاً أن يتواجد في المركز العاشر بقائمة الدوري التركي حيث يعد اللاعب العربي الوحيد بالقائمة.

وتلقى كريم حافظ قبل الانتقال للدوري التركي عرضاً من الأهلي إلا أنه فضل اللعب والاستمرار فى تجربته الاحترافية، حيث يأمل اللاعب الشاب فى اللعب بالدوري الإسباني، خاصة أن وكيله تلقى عرضاً لانتقاله إلى نادي فياريال.

وفى هذا الموسم، لعب مع فريقه ملطية سبور 30 مباراة حتى الآن ولكنه لم يستطع تسجيل أى هدف أو صناعة أى هدف لزملائه فى موسم هو الأقل له فى مسيرته، على الرغم من مشاركته بشكل مستمر.