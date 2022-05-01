التشكيل المتوقع للزمالك أمام ايسترن كومباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا على ملامح التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة ايسترن كومباني التي تقام اليوم الأحد ضمن الجولة الـ17 من دوري we المصري على ستاد المقاولون العرب.

وتشهد المباراة على توقعات بمشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" بشكل أساسي في مواجهة الفريق الصاعد حديث لمنافسة الدوري.

وفي الجانب الآخر تستمر ثنائية محمد عبد الغني مع محمود حمدي الونش في الدفاع، على أن يعود سيف الدين الجزيري لقيادة هجوم الفريق.

وجاء التشكيل المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: أشرف بنشرقي، أحمد سيد "زيزو"، سيف الدين الجزيري.