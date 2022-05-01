"الزمالك والمعركة الإيطالية".. أهم مباريات يوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

يشهد اليوم الأحد على عدد من المباريات القوية في كرة القدم سواء على المستوى المحلي والأوروبي.

ويلعب الزمالك أمام ايسترن كومباني في الدوري، فيما سيكون هناك مباريات قوية في الدوريات الأوروبية، ومنها ما هو مثير على مستوى صراع الدوري الإيطالي

"الخليج 365" يرصد أهم مباريات اليوم الأحد فيما يلي:

دوري we المصري

9:30 مساء.. الجونة وبيراميدز.. Ontime sports 3

9:30 مساء.. ايسترن كومباني والزمالك.. Ontime sports 1

9:30 مساء.. المصري والمقاولون العرب.. Ontime sports 2

3 عصرا.. ايفرتون وتشيلسي.. بى ان سبورت بريميوم 1

5:30 مساء.. وست هام وأرسنال.. بى ان سبورت بريميوم 1

9 مساء.. برشلونة وريال مايوركا.. بى ان سبورت بريميوم 1

الدوري التركي

7:30 مساء.. جالاتا سراي وسيفاسبور.. بى ان سبورت تركيا

الدوري الإيطالي

12:30 ظهرا.. يوفنتوس وفينيزيا.. Serie A Youtube

3 عصرا.. ميلان وفيورنتينا.. Serie A Youtube

6 مساء.. أودينيزي وانترناسيونالي.. Serie A Youtube