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"الزمالك والمعركة الإيطالية".. أهم مباريات يوم الأحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

يشهد اليوم الأحد على عدد من المباريات القوية في كرة القدم سواء على المستوى المحلي والأوروبي.

ويلعب الزمالك أمام ايسترن كومباني في الدوري، فيما سيكون هناك مباريات قوية في الدوريات الأوروبية، ومنها ما هو مثير على مستوى صراع

"الخليج 365" يرصد أهم مباريات اليوم الأحد فيما يلي:

دوري we المصري

9:30 مساء.. الجونة وبيراميدز.. Ontime sports 3

9:30 مساء.. ايسترن كومباني والزمالك.. Ontime sports 1

9:30 مساء.. المصري والمقاولون العرب.. Ontime sports 2

3 عصرا.. ايفرتون وتشيلسي.. بى ان سبورت بريميوم 1

5:30 مساء.. وست هام وأرسنال.. بى ان سبورت بريميوم 1

9 مساء.. وريال مايوركا.. بى ان سبورت بريميوم 1

الدوري التركي

7:30 مساء.. جالاتا سراي وسيفاسبور.. بى ان سبورت تركيا

الدوري الإيطالي

12:30 ظهرا.. يوفنتوس وفينيزيا.. Serie A Youtube

3 عصرا.. ميلان وفيورنتينا.. Serie A Youtube

6 مساء.. أودينيزي وانترناسيونالي.. Serie A Youtube

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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