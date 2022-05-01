شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الجونة فى لقاء "الجريحين" على شواطئ الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز، تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد اليوناني تاكيس جونياس، ضيفا ثقيلا على الجونة فى مباراة تضميد الجراح والتعويض، التى تجمعهما باستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة، فى الجولة السابعة عشرة من الدوري هذا الموسم.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة جمعها من 14 مباراة حيث حقق 9 انتصارات وتعادل مرتين وخسر فى 3 مناسبات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 11 .

فيما يخوض الجونة، بقيادة مدربه تامر مصطفى، المباراة فى المركز الثالث عشر على جدول الترتيب، برصيد 17 نقطة حمعها من 15 مباراة حيث حقق 5 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى 8 هزائم وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

ويحاول بيراميدز تضميد جراحه بعدما تلقى هزيمة قاسية من إنبى في أخر مواجهة بهدفين دون رد، خاصة أن أخر 4 مباريات للفريق السماوي خسر منها 3 مواجهات منهم مواجهتين أمام الأهلي والزمالك.

بينما لم يحقق الجونة سوى انتصار وحيد في أخر 6 مباريات مقابل 5 هزائم، وهو ما اضطر الادارة لتغيير الجهاز الفني وتعيين تامر مصطفى مديرا فنيا للفريق الساحلي.