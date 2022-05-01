شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. عبد الحليم على يهدى الزمالك كأس مصر بصاروخ فى البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون لتعلن عن تقدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

صاحب هدف اليوم عبد الحليم على نجم الزمالك السابق في شباك بلدية المحلة، وهو الهدف الذى لا تنساه الجماهير الزملكاوية تسبب فى تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر موسم 2001/2002.

وكان الطرف الآخر بالمباراة النهائية التى أقيمت باستاد القاهرة فريق بلدية المحلة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين، وفى الشوط الثانى نجح عبد الحليم فى إحراز هدف الفوز لفريقه والتتويج بالكأس.

جاء الهدف بعدما مرر محمد أبو العلا الكرة تجاه حسام حسن، فخطفها لاعب المحلة، إلا أن حسام حسن ضغط على اللاعب، ليخطفها العندليب ويسددها على يمين حارس الفلاحين، ويسجل هدف الفوز لفريقه والتتويج بالبطولة.