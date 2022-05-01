شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في دورة مدريد.. التونسية أنس تنهي مشوار الروسية غراتشيفا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

واصلت النجمة التونسية، أنس جابر، تقدمها في بطولة مدريد للتنس، عقب فوزها على الروسية، فارفارا غراتشيفا، بمجموعتين لواحدة في الدور الثاني.



وجاء فوز أنس بواقع 7-5، 0-6، و6-4 في مباراة استمرت لساعة واحدة و57 دقيقة.

ولبلوغ الدور ربع النهائي للبطولة، تواجه النجمة التونسية في ثمن النهائي، السويسرية، بيليندا بينسيتش، التي تأهلت على حساب التشيكية كارولينا موشوفا: 6-3، 4-6، 7-5.