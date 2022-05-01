ما هي مواعيد مباريات اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 1 مايو/ آيار 2022، العديد من المباريات المرتقبة في مختلف الملاعب والدوريات العربية والأوروبية.



وتستمر الإثارة والندية في منافسات الدوري الإنجليزي، مع بدء العد التنازلي لختام الموسم الحالي 2021-2022.

وتشهد الجولة 35 من المسابقة، مباريات مرتقبة حيث يلتقي إيفرتون مع تشيلسي، وتوتنهام ضد ليستر سيتي، ووست هام أمام أرسنال، مساء يوم الأحد.

يخوض برشلونة تحديا جديدا في طريقه لإنهاء الموسم بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويلتقي البارسا مع ضيفه ريال مايوركا على ملعب كامب نو، مساء الأحد، ضمن الجولة رقم 34 من الليجا.

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على إيسترن كومباني، في الجولة 17 من الدوري المصري.

وتقام المباراة بين الفريقين على استاد المقاولون العرب بالعاصمة المصرية القاهرة.

تقام اليوم مباريات مرتقبة أيضا في الدوري الإيطالي، حيث يستضيف يوفنتوس نظيره فينيزيا، ويلعب ميلان مع فيورنتينا، وأودينيزي ضد إنتر ميلان.