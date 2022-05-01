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ما هي مواعيد مباريات اليوم الأحد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواعيد مباريات اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 1 مايو/ آيار 2022، العديد من المباريات المرتقبة في مختلف الملاعب والدوريات العربية والأوروبية.

 

وتستمر الإثارة والندية في منافسات ، مع بدء العد التنازلي لختام الموسم الحالي 2021-2022.

 

وتشهد الجولة 35 من المسابقة، مباريات مرتقبة حيث يلتقي إيفرتون مع ، وتوتنهام ضد ليستر سيتي، ووست هام أمام أرسنال، مساء يوم الأحد.

 

يخوض تحديا جديدا في طريقه لإنهاء الموسم بالمركز الثاني في جدول ترتيب .

 

ويلتقي البارسا مع ضيفه ريال مايوركا على ملعب كامب نو، مساء الأحد، ضمن الجولة رقم 34 من الليجا.

 

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على إيسترن كومباني، في الجولة 17 من .

 

وتقام المباراة بين الفريقين على استاد المقاولون العرب بالعاصمة المصرية القاهرة.

 

تقام اليوم مباريات مرتقبة أيضا في ، حيث يستضيف يوفنتوس نظيره فينيزيا، ويلعب ميلان مع فيورنتينا، وأودينيزي ضد إنتر ميلان.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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