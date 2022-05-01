شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصطدم بالمقاولون العرب فى مواجهة صعبة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المصري البورسعيدي، بقيادة مدربه معين الشعباني، مواجهة صعبة أمام المقاولون العرب فى المباراة التى تنطلق فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السابعة عشرة من الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويخوض المصري البورسعيدي مواجهة اليوم فى المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 14 مواجهة، فاز فى 4 مباريات وتعادل فى ثمانى مباريات وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 18 هدفا بينما استقبلت شباكه 15 هدفا.

بينما يدخل المقاولون العرب مباراة اليوم في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة فقط بعدما خاض 16 مباراة فاز مرتين وتعادل 7 مرات وخشر مثلهما، وسجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 14 هدفا.

ويسعى المصري للعودة إلى سكة الانتصارات بعدما واجه القطبين في أخر مباراتين بالمسابقة حيث حقق فوزا مثيرا على الأهلي بهدف دون رد بينما تلقى الهزيمة من الزمالك في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، بينما يسعى المقاولون لتحقيق انتصار غاب عنه في آخر ثلاثة جولات حيث تعادل مرتين مع المقاصة والاتحاد السكندري وخسر من فاركو.