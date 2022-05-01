شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية عائلة رياضية.. "آل مشرف" علامات بارزة فى تاريخ تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسرد ”الخليج 365” لقرائه يوميًا خلال شهر رمضان الكريم قصة عائلة رياضيةن مسلطًا الضوء على تاريخها وما قدمته هذه الشجرة من إنجاز رياضى، وبطل قصة اليوم هى عائلة مشرف فى تنس الطاولة.

تمتلك عائلة مشرف تاريخا ناصعا ومفعما بالبطولات والإنجازات فى مجال تنس الطاولة، لما قدمه أفراد هذه العائلة من نجاحات كبيرة خدمت الرياضة المصرية ورفعت اسم لعبة تنس الطاولة عاليا خفاقا، وذلك عبر العديد من الأجيال.

وبدأت حكاية العائلة مع حب تنس الطاولة مع الجد الدكتور وفيق مشرف، الذى تولى رئاسة اتحاد تنس الطاولة، ليكمل المسيرة من بعده ابنه الدكتور علاء مشرف بطل اللعبة السابق وزوجته هى شيرين الألفى نجمة الزمالك فى اللعبة.

كما أنجب علاء مشرف دينا مشرف أحد أهم اللاعبات فى لعبة تنس الطاولة وأخوها أحمد مشرف لاعب تنس طاولة أيضا أما العمة فهى نهال وفيق مشرف إحدى نجمات اللعبة فى تاريخ مصر والعرب وأفريقيا التى تعد بمثابة لاعبة القرن للعبة فى مصر وذلك لاحتكارها كل البطولات لمدة تجاوزت العشر سنوات خلال حقبة التسعينيات.

وتزوجت نهال مشرف من أشرف حلمى نجم اللعبة فى مصر وأفريقيا وعالميا وابنته البطلة يسرا أشرف حلمى نجمة النادى الأهلى وبطلة مصر وأفريقيا والعرب لفترة طويلة.. وتضم قائمة عائلة مشرف أيضاً شهيرة الألفى إحدى بطلات مصر السابقات خالة البطلة دينا مشرف.

وتعد ابرز أرقام دينا مشرف كالتالى:

1 - أحرزت ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بمدينة تاراجونا الإسبانية عام 2018، وكانت هذه الميدالية هي الوحيدة التي حصدتها البعثة المصرية خلال هذه الدورة.

2- حصلت على ذهبية البطولة العربية في نسختها الـ 27 التي أقيمت بالقاهرة عام 2018.

3- - فازت ببطولة نيجيريا المفتوحة لتنس الطاولة عام 2017.

4 - شاركت صاحبة الـ25 عاما في أولمبياد لندن 2012، وريو دي جانيرو 2016، كما استطاعت حجز مقعد في أولمبياد طوكيو 2021.

5- حصلت على ذهبية إفريقيا 8 مرات مما أهلها للمشاركة في بطولة العالم 8 مرات.

6- حصلت على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بالمغرب عام 2019 للمرة الثانية بعد أن فازت بها لأول مرة عام 2015 بالكونغو.

7- وهي أول لاعبة مصرية تدخل ضمن قائمة أفضل 50 لاعبة على العالم.

8- كما أنها من أوائل اللاعبات المصريات اللاتي احترفن تنس الطاولة، إذ بدأت دينا مشرف، مسيرة الاحتراف بتركيا .

9- سرعان ما انضمت إلى المنتخب الوطني وشاركت في العديد من المباريات على المستوى العربي والأفريقي والدولي.