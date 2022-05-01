الأهلي يسابق الزمن لتجهيز عمرو السولية لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى

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القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي للنادى الاهلى ، بقيادة أحمد أبوعبلة، الزمن لتجهيز عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأحمر لموقعة وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 7 مايو باستاد الأهلى والسلام.

وتعرض عمرو السولية للإصابة بشد بسيط فى العضلة الخلفية خلال الدقائق الأولى من مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ليتم استبداله خوفاً من تفاقم الإصابة، لاسيما أن اللاعب أحد أهم العناصر الأساسية التي يضع عليها جهاز الاهلى أمالا عريضة في موقعة وفاق سطيف.

من جهته أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن حالة السولية مطمئنة إلى حد كبير ‏بعد شكوى اللاعب من آلام فى العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش ولم يستطع استكمال ‏المباراة.‏

وقال رئيس الجهاز الطبي، إن حالة السولية سيتم تقييهما بعد مباراة سيراميكا لتحديد ‏فرصته في المشاركة فى المران الجماعي، مشيرا إلى أن موقف اللاعب مطمئن بعد خضوعة لبرنامج ‏علاجي وتأهيلي.‏

وخاض عمرو السولية تدريبات منفردة اشتملت على الجري حول الملعب على هامش ‏مران الفريق وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، ضمن البرنامج الخاص به لتجهيزه للعودة إلى ‏المشاركة في المران الجماعي.‏