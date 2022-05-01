شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الكرة يحضر نهائى دورة رمضانية بمسقط رأسه فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نهائى دورة رمضانية بمركز شباب حى راشد بمسقط رأسه فى مدينة سوهاج مساء السبت، مستغلا تواجده لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

كما حضر عضو الجبلاية نهائى دورة رمضانية أخرى فى مركز شباب مدينة سوهاج بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والنائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة سوهاج.

وشارك أبو الوفا في توزيع الجوائز على الفائزين في الدورة الرمضانية، والتقاط الصور التذكارية مع الفائزين فى إطار التشجيع على الأنشطة الرياضية.