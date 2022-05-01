شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح من أحمد شوبير بعد إخماد حريق بمنزله بسبب الماس الكهربائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طمأن الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، الجماهير على سلامته وسلامة جميع أفراد أسرته، بعد إخماد الحريق الذى شب في منزله؛ بسبب حدوث ماس كهربائي.

ووجه شوبير، خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، الشكر لجميع المسئولين من النجدة والمطافئ وشركة الكهرباء، بعد سرعة الاستجابة وإنقاذ الموقف فى وقت قياسي، لافتًا إلى إنهم نجحوا في السيطرة على الحريق الذي كاد يلتهم المنزل.

وكان منزل الإعلامي أحمد شوبير قد تعرض لماس كهربائي مما نتج عنه حدوث حريق محدود وبعض التلفيات في بعض الغرف بمنزله، وقام الإعلامي الشهير بالاتصال بالنجدة ورجال المطافئ الذين بادروا بالوصول لاحتواء الموقف.