شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. الننى يهدى قميصه لمشجع من ذوى الاحتياجات بعد مواجهة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب أو يستشعر حب جماهيره، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. محمد الننى

حرص اللاعب الدولى محمد الننى، نجم نادى أرسنال الإنجليزى، على إهداء قميصه خلال مباراة مصر وتونس لأحد الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة عقب انتهاء المباراة.

وأشاد أيمن يونس، لاعب المنتخب المصرى ونادى الزمالك الأسبق، بموقف محمد الننى، قائلا، "أحد أجمل لقطات فوز مصر على تونس.. الننى الإنسان الجميل كما هو لاعب محترم أسد يقاتل بكل امكانياته وطاقاته فى الملعب.. ولحظه إهداء تى شيرته لأحد معجبيه من ذوى الاحتياجات الخاصة.. تصرف نبيل من لاعب نثق فيه.. مبروك يا ننى المباراة والإهداء الراقى".

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره التونسى 3 / 2، فى المباراة التى جرت بينهما فى تصفيات أمم افريقيا 2019، ويدين الفراعنة بالفضل فى تحقيق هذا الانتصار الغالى لنجم ليفربول محمد صلاح بعدما نجح فى تسجيل هدف الفوز فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ويمنح المنتخب الوطنى ثلاث نقاط غالية فى مشوار التأهل للكان، وسجل أهداف منتخب مصر كل من تريزيجيه وباهر المحمدى ومحمد صلاح، فيما سجل هدفىّ نسور قرطاج نعيم السليتى.