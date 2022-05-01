شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤجل صرف القسط الثانى من مستحقات اللاعبين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى على تأجيل صرف القسط الثانى من المستحقات المتأخرة للاعبين، والذى كان محدداً له نهاية أبريل، بسبب الأزمة المالية التي يعانى منها النادى فى الآونة الأخيرة.

وكان مجلس الاسماعيلى قد اكتفى بصرف مكافآت الإجادة للاعبين عقب الفوز الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني، لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات، قبل أن يتعرض الدراويش للخسارة من إنبى بهدفين دون رد.

ويتواجد الإسماعيلى فى المنطقة الخطرة بجدول الدوري بعدما فقد الفريق عدة نقاط فى الدور الأول فى واحدة من أسوأ انطلاقاتهم بالدورى، ما يدق ناقوس الخطر فى صفوف الدراويش.

فى سياق آخر، فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، استبعاد باهر المحمدى قلب الدفاع من مباراة طلائع الجيش، لعدم الجاهزية بشكل كامل.

وكان المدافع الدولي قد خضع لاختبار طبي للوقوف على مدى جاهزيته من اللحاق بالمباراة من عدمها، إلا أنه أخفق فى اجتيازه ليتم اتخاذ قرار بخروجه من قائمة الفريق بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة مجدي باز.

وحرص جهاز الدراويش على استكمال اللاعب برنامجه التأهيلي لحين اكتمال جاهزيته وذلك اعتباراً من مواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري العام.

وغاب المحمدي عن المباراتين السابقتين أمام فريقي إيسترن كومباني وإنبي فى أعقاب معاناته من تمزق فى العضلة الضامة التى تعرض لها بعد لقاء الاتحاد السكندري.