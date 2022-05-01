شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يحضر نهائى دورة رمضانية بمسقط رأسه فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نهائى دورة رمضانية بمركز شباب حى راشد بمسقط رأسه فى مدينة سوهاج مساء السبت ، مستغلا تواجده في مسقط رأسه لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

كما حضر محمد أبو الوفا نهائي دورة رمضانية أخرى فى مركز شباب مدينة سوهاج بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والنائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة سوهاج .

وشارك أبو الوفا في توزيع جوائز الفائزين في الدورة الرمضانية والتقط صورا تذكارية مع الفائزين، في ظل تشجيع ابو الوفا على الأنشطة الرياضية في محافظة سوهاج وتقديم المساعدات اللازمة للرياضيين من أبناء المحافظة.