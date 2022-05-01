شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد كرة السرعة.. ضبط الأعصاب وتقوية عضلات العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العقل السليم فى الجسم السليم، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسى الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى لعبة كرة السرعة والتى تمارس فى مصر بشكل كبير، ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة وتعد أبرز فوائدها كالتالي:

1- ضبط الأعصاب.

2- تقوية عضلات العين.

3- تجدد النشاط والحيوية.

4- سرعة رد الفعل.

5- تساعد على قدرة التحمل.

6- تساعد على الدقة.

7- تساهم فى مرونة الجسم.