شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفرض حظراً إعلامياً على اللاعبين قبل موقعة وفاق سطيف الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى ، حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائرى المصيرية فى مشوار المارد الأحمر نحو التتويج باللقب الأفريقى للموسم الثالث على التوالي، والمقرر لها السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، حيث طالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة بطل الجزائر التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.

ويأتي هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية فيها تُسهّل مهمته فى لقاء العودة بالجزائر المقرر له 14 مايو.

وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن حكام مباراة النادي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، وذلك فى مباراة الذهاب التي تقام يوم 7 مايو بمصر، المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء طاقم الحكام كالتالي: الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكما رئيسيا، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.